WhatsApp haalt hard uit naar Apple

WhatsApp haalt uit naar Apple, omdat ze het weer niet eens met elkaar zijn. Maar dit keer gaat het wel om een belangrijk en gevoelig onderwerp.

Kindermisbruik. Dit is verschrikkelijk en moet aangepakt worden. Daar is iedereen het over eens. Apple kwam deze week met nieuwe maatregelen om dit te voorkomen. Maar deze maatregelen gaan wel heel ver. Apple gaat iPhones scannen om er zo achter te komen of er dingen gebeuren die niet mogen.

WhatsApp haalt uit

Facebook is eigenaar van WhatsApp. En Facebook ligt vaker overhoop met Apple. Nu dus ook weer. WhatsApp’s baas Will Cathcart zegt in een Twitter-thread dat zijn bedrijf de veiligheidsmaatregelen niet zou nemen, en noemde de aanpak van Apple ‘zeer zorgwekkend’. Volgens Cathart werkt hun systeem veel beter. Dit systeem maakt gebruik van gebruikersrapporten en encryptie en heeft ertoe geleid dat het bedrijf in 2020 meer dan 400.000 gevallen rapporteerde aan het National Center for Missing and Exploited Children. De manier hoe Apple het gaat doen, is veel te verstrekkend en gebruikers verliezen privacy. Niet doen dus!

I read the information Apple put out yesterday and I'm concerned. I think this is the wrong approach and a setback for people's privacy all over the world.



People have asked if we'll adopt this system for WhatsApp. The answer is no. — Will Cathcart (@wcathcart) August 6, 2021

Dit is natuurlijk het moment voor Facebook om de aanval te kiezen. Apple’s wijzigingen in de manier waarop ad-tracking werkt in iOS 14.5 was het begin van een gevecht tussen de twee bedrijven. Waarbij Facebook krantenadvertenties kocht waarin Apple’s privacy wijzigingen werden bekritiseerd als schadelijk voor kleine bedrijven. Apple vuurde terug en zei dat de verandering ‘eenvoudigweg vereist’ dat gebruikers de keuze krijgen of ze gevolgd willen worden. Of niet.

Experts

Maar Facebook staat dit keer niet alleen. Experts bestaande uit academici, onderzoekers en privacy experts hebben namelijk in een brief opgeroepen om deze nieuwe techniek niet in te zetten. De techniek van Apple tast de privacy namelijk aan van de gebruikers. ‘Omdat de controle wordt uitgevoerd op het apparaat van de gebruiker, zou het bedrijf alle end-to-end-versleuteling kunnen omzeilen die normaal gebruikt wordt om onze privacy te beschermen’, schrijven de experts in de brief.

Apple heeft nog niet gereageerd op de brief of de aantijgingen van Facebook. Het is maar de vraag of ze er ook maar iets van aantrekken.