WhatsApp introduceert de ‘een keer kijken’ functie voor iedereen

WhatsApp is vandaag officieel begonnen met het uitrollen van de functie ‘een keer kijken’ waarmee inhoud van je telefoon kan verdwijnen.

We schreven er al eerder over, want de functie was eerder beschikbaar in bèta, maar bereikt nu meer gebruikers. Het is een functie dat bijna alle concurrenten al hebben: wanneer je een foto of video bekijkt is het daarna direct weg. Dit nieuwe type verdwijnende inhoud zal worden gelabeld met een nieuw pictogram dat de kortstondige aard aangeeft.

WhatsApp ‘een keer kijken’ functie

De ‘view once’ functie heeft meerdere voordelen en blijkbaar zitten gebruikers hierop te wachten. Het eerste voordeel is dat niet alle foto’s en/ of video’s die verzonden worden met de bedoeling eeuwig te blijven. Denk hierbij aan paswoorden, maar ook foto’s die je wel zou willen laten zien maar die niet (verder) gedeeld hoeven te worden. Het helpt dus de afzender enige controle te behouden over hoe lang afbeeldingen worden opgeslagen.

“Hoewel foto’s en video’s op onze telefoons een belangrijk deel van ons leven zijn, hoeft niet alles wat we delen permanent opgeslagen te worden”, schrijft Facebook die de eigenaar is van de berichtendienst.

Het is ook zo dat deze nieuwe functie je kostbare opslagruimte bespaart. Je hoeft niet meer foto’s (automatisch) op te slaan op je telefoon, die je toch nooit meer bekijkt.

Screenshot!

Echt waterdicht is de functie niet. Iemand kan altijd nog een screenshot maken. En houd er rekening mee dat WhatsApp niet laat weten aan je als iemand dit doet. Het is dus altijd handig om goed na te denken wat je deelt via social media. En daar rekenen we WhatsApp ook toe. Een verkeerd gedeelde foto kan je de rest van je leven achtervolgen.

De afbeeldingen zijn na verzending slechts 14 dagen toegankelijk, daarna verlopen ze sowieso. De functie gaat deze week uitgerold worden naar iOS en Android, maar je moet wel de nieuwste versie van WhatsApp gebruiken om het uit te proberen.