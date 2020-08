WhatsApp iOS en Android gaan eindelijk beter samenwerken

Anno 2020 komt er eindelijk een oplossing voor een irritant probleem als je wisselt van WhatsApp iOS naar Android of andersom.

Stel, je stapt over van iPhone naar een Android-toestel. Of een Android naar een iPhone toestel. Het is dan altijd een pijn in de kont als het gaat om WhatsApp data. Van Android naar Android is nooit een probleem en van iOS naar iOS ook niet. Maar wanneer deze OS’en elkaar tegenkomen levert het altijd gezeur op.

Het is namelijk niet zo eenvoudig om je chat geschiedenis mee te nemen van het ene apparaat naar het andere. Gelukkig komt daar eindelijk verandering in, zo ontdekte WABetaInfo. WhatsApp werkt aan een oplossing waardoor data van de berichten app tussen beide platformen gewoon gesynchroniseerd kunnen worden. Alsof twee mensen al jaren ruzie met elkaar hebben en dat er eindelijk na een lange tijd een overeenkomst komt. Zo voelt het een beetje.

De feature is onderdeel van een eerder aangekondigde mogelijkheid. Namelijk de mogelijkheid dat WhatsApp op meerdere mobiele apparaten tegelijkertijd gebruikt kan worden.

Hou er wel rekening mee dat de uitrol van deze functie zodat WhatsApp iOS en Android beter met elkaar samengaan nog even gaat deuren. De feature is immers volop in ontwikkeling.