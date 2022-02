WhatsApp komt met handige iMessage-functie

Er is een functie bekend van iMessage in bèta die binnenkort naar WhatsApp komt. Het wordt daarmee makkelijker om het overzicht te bewaren.

WhatsApp is heer en meester als het om chatapps gaat maar dat wil niet zeggen dat Facebook’s kindje nog wat kan leren. Binnenkort komt de dienst met een nieuwe functie die eerder al in iMessage beschikbaar was: individuele berichten liken. Chats moeten hierdoor een stuk overzichtelijker worden.

WhatsApp krijgt iMessage-functie

De functie in kwestie is het reageren op specifieke berichten zonder ze te quoten, zo meldt WABetaInfo. Momenteel kun je in WhatsApp al direct op een bericht reageren, maar de reactie komt dan onderaan de feed te staan.

De iMessage-functie maakt het mogelijk om een bericht in WhatsApp direct van een emoji te voorzien. Ze krijgt een gebruiker dus de mogelijkheid om een specifiek bericht bijvoorbeeld te liken zonder dat de reactie onder aan de feed terecht komt.

Het is nog niet bekend wanneer de chatdienst de nieuwe feature wil uitrollen. Het direct reageren op berichten is momenteel nog in bèta. Over enkele weken is dit naar verwachting mogelijk op in elk geval iOS en Android. De bron maakt niets bekend over een eventuele integratie van de iMessage-functie in de webversie van WhatsApp.

Uiteraard is alles wat je via WhatsApp doet end-to-end encrypted. Dat wil zeggen dat niemand van buitenaf kan meekijken wanneer je een bericht liket; alleen jij en de ontvangen (of eventueel de groepsapp) kunnen de reactie zien. Dat geldt voor alles wat binnen WhatsApp gebeurt.