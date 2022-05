WhatsApp komt met handige voorbeeldlinken

De berichtendienst WhatsApp is een nieuwe functie aan het voorbereiden en dat is het kunnen tonen van voorbeeldlinken.

Meta is het moederbedrijf van WhatsApp en dit bedrijf gaat gestaag door met het ontwikkelen van nieuwe functies. Dat moet ook wel, anders wordt de berichtendienst ingehaald door concurrenten. De nieuwe functie betreft het kunnen delen van voorbeeldlinken.

Voorbeeldlinken in WhatsApp

Nu al kan je veel doorsturen binnen WhatsApp. Denk aan foto´s, video´s, status tekst of GIF´jes. Ook is het mogelijk om een link door te sturen. Veel gebruikers doen dit regelmatig en dit wordt nu een stuk handiger. WABetaInfo kwam hierachter. Momenteel is het zo als je op een linkje klikt, dat je een voorbeeld ziet van een website waarnaar de link verwijst. Met de nieuwe functie kan je een linkvoorbeeld zien. Je hoeft er dan niet op te tikken om dit te zien.

We hebben het dan over ´rich link previews´. Je ziet dan niet alleen een klein deel van de pagina, maar ook meer details. Hieronder zie je het verschil tussen de statusupdate zoals het nu is en de nieuwe versie. De nieuwe variant is er overigens nog niet, die wordt op dit moment getest.

WABetaInfo

Meer details

Wat opvalt is dat de nieuwe versie veel meer details weergeeft. De link genereert een uitgebreide preview door meer details toe te voegen aan de gedeelde link. Linkvoorbeelden hiervan zijn nog niet beschikbaar. Tevens is het nog onbekend wanneer WhatsApp de functie gaat uitrollen naar ons allemaal.