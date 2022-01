WhatsApp komt toch met deze gewilde functie!

Nummer één berichtendienst WhatsApp heeft het er jaren over, maar komt het nu dan toch echt met deze functie?

Appen doen we veel met WhatsApp. Meestal via je smartphone, maar er wordt al jaren gesproken over een app voor je iPad. Gebruikers smeken er zowat om. Nu heeft WhatsApp-chef Will Cathcart een tipje van de sluier opgelicht. Hij zei dat in de nabije toekomst mogelijk een WhatsApp-app voor de iPad komt. In een interview met The Verge zei Cathcart dat mensen al lang om een ​​‌iPad‌-app vragen, en dat het bedrijf het ‘heel graag zou doen’.

Whatsapp functie voor de iPad

Het bedrijf ziet de potentie, maar de app ligt niet op de plank. Cathcart heeft namelijk niet een releasedatum genoemd. Meta, het bedrijf dat eigenaar is van de berichtendienst, heeft wel al de onderliggende structuur om er een te maken.

“We hebben veel werk verzet aan de technologie om meerdere apparaten te ondersteunen”, zei hij. “Onze web- en onze desktop-apps hebben dat nu. Als ik meerdere apparaten aan heb, kan ik mijn telefoon uitschakelen of mijn netwerkverbinding verliezen en toch berichten op mijn desktop krijgen. Dat zou heel belangrijk zijn voor een tablet-app om in staat om de app te gebruiken, zelfs als je telefoon niet aan staat. Dus de onderliggende technologie is er.”

Beschikbaarheid

De app is nu al beschikbaar op meerdere apparaten. Zoals de smartphone, de desktop en het web. Een specifieke app voor een iPad is er dus (nog) niet. WhatsApp test ondersteuning voor meerdere apparaten waarmee de desktop- en webversie van de app kan worden gebruikt zonder een ‌iPhone‌, een functionaliteit die de weg vrijmaakt voor de ‌iPad‌-app.