WhatsApp kondigt 4 nieuwtjes aan

WhatsApp is begonnen met het uitrollen van een update die 4 nieuwtjes brengt.

Regelmatig komt WhatsApp weer met een update. Ook nu is het zover. In een video laat de berichtendienst zien welke nieuwtjes er allemaal komen naar WhatsApp. Het zijn allemaal zaken die de in Nederland veelgebruikte applicatie er net even wat leuker op maken.

Als eerste de QR code. Je kunt nieuwe contacten via WhatsApp toevoegen door een QR code te scannen. Ten tweede introduceert de dienst zijn Dark Mode naar computers. De feature was al eerder verkrijgbaar op smartphones. Het derde WhatsApp nieuwtje heeft te maken met videobellen. Je kunt in een videogesprek (maximaal acht personen) nu een individueel beeld uitlichten. Bijvoorbeeld handig als je op één persoon wilt focussen. En dan het vierde nieuwtje. Dat is dat er nu ondersteuning is voor geanimeerde stickers in de chat.

Al deze WhatsApp nieuwtjes zijn niet baanbrekend. De concurrenten wist al eerder vergelijkbare of dezelfde functies te bieden. Hier in het westen, en met name in Nederland, heeft WhatsApp echter een dominante functie. Net als dat WeChat in bijvoorbeeld China heel populair zit. Je zit als het ware ‘gevangen’ in dit systeem. Dus je moet genoegen nemen met deze updates, want de kans dat jij en al je vrienden en familie een andere app gaan gebruiken voor online communicatie is klein.