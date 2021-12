WhatsApp krijgt concurrentie uit zeer onverwachte hoek

De berichtendienst WhatsApp staat eenzaam aan de top, maar krijgt nu concurrentie uit een onverwachte hoek.

WhatsApp heeft het natuurlijk heel slim gedaan: zo snel mogelijk, zo veel mogelijk mensen binden aan je platform. Daarbij is het product gratis (in de beginperiode uniek, want toen moest je betalen voor sms’jes) en heel simpel. Gevolg is dat zoveel mensen de app hebben en met elkaar communiceren, dat het moeilijk is om over te stappen. Maar nu krijgt de berichtendienst concurrentie uit een onverwachte hoek. Namelijk van Instagram. Uh, is Instagram niet van dezelfde eigenaar?

WhatsApp krijgt concurrentie

Ja, allebei de bedrijven vallen onder Facebook. Sorry, ik bedoel Meta. Des te opvallender dat Instagram een stap zet om zich meer te richten op berichten. In een korte videoboodschap bood Instagram-hoofd Adam Mosseri enig inzicht in wat er in het verschiet ligt voor het platform. “We zullen moeten heroverwegen wat Instagram is, want de wereld verandert snel en wij zullen mee moeten veranderen”, zei hij. Mosseri heeft de prioriteiten van Instagram voor 2022 uiteengezet, waaronder verdubbeling van video.

Wat makers betreft, zei Mosseri dat Instagram meer tools voor het genereren van inkomsten zal introduceren om hen te helpen de kost te verdienen. Dat lijkt dus meer op YouTube. Bovendien zei Mosseri dat Instagram zich in 2022 zal concentreren op messaging. Dit omdat dit de belangrijkste manier is waarop mensen online communiceren. Instagram gaat op die manier dus concurreren met WhatsApp. Of Insta echt een concurrent kan of gaat worden, dat is de vraag. Het is nog onduidelijk hoe het bedrijf dit verder gaat uitwerken.