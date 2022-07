WhatsApp krijgt versie speciaal voor Apple processor

Apple-gebruikers worden op hun wenken bediend. Er komt een WhatsApp variant speciaal voor de Apple processor.

Het Amerikaanse techbedrijf Apple heeft de afgelopen jaren een meesterzet gedaan. Men nam afscheid van Intel als chipleveranciers en stapte over op een eigen ontwikkelde chip. Deze processor werd helemaal op maat afgesteld op de Macs van het bedrijf. De eerste generatie M1 en inmiddels de M2 werken perfect met de computers van het merk uit Cupertino.

Het hebben van een eigen chip is natuurlijk leuk. Maar de software van derde partijen moet er ook mee kunnen werken. Native support, zoals dat dan heet, is essentieel voor een sublieme werking. Nu is bekend geworden dat WhatsApp een speciale Mac app krijgt die compatibel is met de chips van Apple.

Nu is het nog zo dat de WhatsApp app op Mac ontwikkeld is voor Intel. De nieuwe versie is dat dus niet. WhatsApp voor Mac met de native support is nu als beta verkrijgbaar via TestFlight. Op deze manier kunnen de eerste Mac-gebruikers alvast aan de slag met de testversie.

Het gaat hier om een vroege beta. Wanneer de daadwerkelijke uitrol is van WhatsApp voor Mac met ondersteuning voor de M1 en M2 is nog niet bekend. (via WABetaInfo)