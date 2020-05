WhatsApp krijgt ontzettend handige QR contact feature

Whatsapp voegt een nieuwe feature toe waardoor je op basis van een QR-code ontzettend gemakkelijk nieuwe contacten toevoegt.

WhatsApp voegt een nieuwe QR-feature toe aan de chat-app. Beta-testers kunnen nu nieuwe contacten toevoegen door simpelweg een QR-code te scannen. Hierdoor zou het aanzienlijk gemakkelijker worden om een nieuw contact aan je lijst toe te voegen.

WhatsApp QR feature

WABetaInfo spotte de nieuwe feature en is eigenlijk ontzettend simpel. Een gebruiker kan zijn eigen unieke QR-code oproepen, waarna een andere gebruiker de code simpelweg scant. Vervolgens heeft de ‘scanner’ je als contact in WhatsApp. Het is overigens dan extra gemakkelijk om diegene toe te voegen aan de contact van je smartphone (en dus niet alleen in WhatsApp).

Zo gaat het proces straks in zijn werk:

De deler klikt in WhatsApp op de 3 puntjes rechtsboven, selecteert Instellingen

rechtsboven, selecteert Naast je naam zie je een QR-icoontje waar je op moet klikken.

waar je op moet klikken. WhatsApp toont nu jouw unieke QR-code op je display.

In het tabblad daarnaast kun je ervoor kiezen om een QR-code te scannen.

Praktisch nut en releasedatum

Nu is het over het algemeen geen dagtaak om iemand aan WhatsApp toe te voegen. Maar doorgaans moet diegene wel in je contactenlijst staan voordat je diegene naar WhatsApp kunt importeren. Deze functie maakt het tegenovergestelde mogelijk. Zonder al te veel poespas importeer je iemand in je WhatsApp-contacten, waarna je de informatie met twee drukken op de knop kunt overhevelen naar je smartphone.

Wel is privacy hier een dingetje. Vroeger schreven ondeugende pubers elkaars nummer op de muren in de WC’s. Straks kun je zomaar een QR-code van iemand tegenkomen en heb je niet alleen diens nummer, maar ook naar en toenaam. Daarom voegt de door Facebook-beheerde chat-app ook een ververs-feature toe, waardoor je oude QR-code niet meer geldig is.

De functie is nu nog in beta. Versie 2.20.171 voor Android is gewoon te downloaden. Nadat de feature goed getest is zul je het nieuwe icoontje ook in de volledige versie van de app tegenkomen.

