WhatsApp krijgt tegenwerking van Duitsland - Apparata

Duitse toezichthouders komen in actie en zijn boos over de gang van zaken tussen WhatsApp en Facebook.

WhatsApp mag dan van Facebook zijn en daarmee in Amerikaanse handen vallen. Dat betekent niet dat je een vrijbrief hebt om op eenzelfde manier overal te handelen op de wereld. Landen kunnen hun eigen regels hanteren met betrekking tot privacy en en op dat onderwerp ontstaan dan uitdagingen tussen bedrijven en de autoriteiten. Zo ook WhatsApp (Facebook) dat nu overhoop ligt met Duitse toezichthouders.

WhatsApp in Duitsland

De Duitse toezichthouders eisen dat Facebook stopt met het verzamelen van gebruikersdata van WhatsApp. Het was natuurlijk een belangrijke factor voor Facebook om WhatsApp te kopen, een aantal jaar geleden. Want zo hebben ze in één klap een enorme bak aan data in handen van miljarden gebruikers. Maar aan dat uitwisselen van data moet een einde komen, aldus Duitsland.

De toezichthouders in Duitsland zijn van mening dat Facebook de gebruikersdata die afkomstig is van WhatsApp voor eigen gewin kan gebruiken. Denk aan het aanbieden van gerichte advertenties op basis van data in WhatsApp. De toezichthouders zien het als hun verantwoordelijk om de inwoners van Duitsland te beschermen tegen een app als WhatsApp. Met 60 miljoen gebruikers is het de meest gebruikte sociale app in het land, nog meer dan Facebook.

Facebook heeft geen inzage in wat je zegt op WhatsApp. Die informatie is versleuteld en dus niet toegankelijk. Facebook kan echter wel IP adressen, je telefoonnummer en transactie informatie via WhatsApp achterhalen. (via Bloomberg)