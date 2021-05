WhatsApp laat je eindelijk chats verbergen - Apparata

Openstaande chats die je nog wel wil bewaren, maar niet elke dag hoeft te zien. Whatsapp werkt aan een mogelijkheid voor chats verbergen.

Als je twee, vijf misschien zelfs al tien jaar WhatsApp gebruikt en altijd netjes een backup hebt gemaakt heb je een enorme historie aan gesprekken. Het kan daardoor een behoorlijk onoverzichtelijke bende qua chats worden in het overzicht. WhatsApp heeft nu een oplossing verzonnen om chats te verbergen.

De berichtendienst test momenteel deze functie, merkt WABetaInfo op. Met deze functie kun je chats archiveren. Ze blijven gewoon beschikbaar om terug te lezen, maar verschijnen niet langer in het overzicht.

WhatsApp chats verbergen

Het voordeel hiervan is dat je een mooi overzicht met actuele chats kunt maken. En gesprekken die je voor wat voor reden dan ook toch wilt bewaren gaan zo niet verloren. Denk aan een gesprek met een dierbare, een belangrijke conversatie van je werk van een paar jaar geleden of wat dan ook. Je kunt zoveel redenen verzinnen om chats te bewaren, maar ze hoeven natuurlijk niet allemaal in je WhatsApp overzicht te staan.

Hoewel WhatsApp de functie van chats verbergen test, is het nog onbekend wanneer deze feature publiekelijk uitgerold gaat worden. Nog even geduld dus, maar weet dat deze belangrijke verbetering in de pijplijn van WhatsApp zit!