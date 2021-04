WhatsApp maakt chats overzetten makkelijker. Ideaal! - Apparata

Nu is het nog niet mogelijk om WhatsApp chats over te zetten. Daar komt verandering in.

Koop je een nieuwe iPhone en had je een Samsung, dan ben je de Sjaak. Al je chats binnen WhatsApp ben je dan kwijt. Veel mensen vinden dat vervelend, want je raakt toch een stukje geschiedenis kwijt. WhatsApp gaat dit oplossen.

Overzetten

Nu is het nog niet mogelijk en dat heeft verschillende redenen. De belangrijkste reden is dat je chats gebonden zijn aan één toestel en je gesprekken worden opgeslagen (back- up) op iCloud en Google Drive. Het is niet zo makkelijk om je gesprekken van het ene besturingssysteem naar het andere over te zetten. Nu is er een testversie van WhatsApp, waar dat wel mogelijk wordt gemaakt.

WABetaInfo was er weer als eerste bij en wist deze nieuwe feature te ontdekken. We weten dat de berichtendienst hier al jaren aan werkt, maar tot nu toe is het nooit concreet geworden. Dat is best logisch, want dit is moeilijk om te maken. De berichtendienst zal veel code moeten herschrijven om de app compatibel te laten zijn met meerdere apparaten.

WhatsApp chats overzetten

In de onderstaande afbeelding kunnen we zien dat WhatsApp aan de functie werkt. Je kan dus binnenkort een Android- smartphone linken aan het account als je een iPhone gebruikt. Dit kan natuurlijk ook andersom. Het is dan mogelijk om je gehele chatgeschiedenis over te zetten!

Nu zijn er wel wat trucjes om dit al te doen, maar die zijn niet in overeenstemming met de gebruikersvoorwaarden van WhatsApp. En het is toch fijner als je al je berichten gewoon weer binnen de app terug kan zien.

Afbeelding via WABetaInfo

Hoe de functie precies gaat werken binnen WhatsApp is nog niet duidelijk. Wanneer de functie aan iedereen aangeboden gaat worden is ook niet helder, maar dat het eraan komt is duidelijk.