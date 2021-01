WhatsApp maakt gebruik PC omslachtiger - Apparata

Beveilig jij je telefoon met je vinger of gezicht? Dan maakt WhatsApp het gebruik voor je PC omslachtiger

Het gaat dus om het koppelen van een WhatsApp- account van je app op je telefoon, aan de webbrowser van je computer. Dit om het veiliger te maken. Het kan namelijk voorkomen dat iemand anders, om een of andere reden, toegang heeft tot je telefoon. Voorkomen moet dan worden dat het account niet kan koppelen aan hun eigen webbrowser. Dit wil je natuurlijk niet, want dan kan degene al je inkomende en uitgaande berichten lezen. Dus komt WhatsApp nu met de toevoeging dat je bij het koppelen van accounts, de afdruk van je vinger of gezicht als verificatie kan gebruiken bij het inloggen.

WhatsApp krijgt geen kopie van de afdruk van je vinger of gezicht

Het is natuurlijk een nobel doel: de berichtendienst (nog) veiliger maken. Maar krijgt WhatsApp, en dus ook Facebook als moederbedrijf, toegang tot deze gevoelige persoonsgegevens? Je afdruk van je vinger en hoofd zijn dat namelijk behoorlijk. Het delen van gegevens tussen de bedrijven is al een gevoelig punt. Maar het antwoord is simpel: nee. Het systeem gebruikt een API -net zoals bijna alle andere apps- om toegang te krijgen tot het systeem dat de beveiliging regelt. En hier wordt om accounts te koppelen een extra toegangsmaatregel toegevoegd. Het gebruik van het nieuwe systeem geeft WhatsApp dus geen toegang tot je persoonlijke gegevens, wel zo fijn.

Wil je het niet? Dat kan

Het is de bedoeling dat het nieuwe systeem standaard ingeschakeld staat op alle iPhone- telefoons of apparaten met iOS 14. Dan moet wel de Touch ID of Face ID aanstaan. Wil je dit niet, dan moet je de biometrische authenticatie uitzetten. Het koppelen van het account aan een browser kan dan gelukkig nog steeds.

Gebruikers krijgen na het scannen van de vinger of gezicht, een QR- code te zien op de computer. Door met de Whatsapp- app deze code te scannen, kan de berichtendienst ook in de computer browser gebruikt worden. Het gebruiken van een QR- code is niet nieuw en veel gebruikers zullen hier geen moeite mee hebben. Het bedrijf geeft aan dat de komende periode er nog meer updates aan zullen komen. Deze update zal echter de komende weken uitgerold voor compatibele apparaten, zodat het moeilijker gemaakt wordt voor kwaadwillende meelezers.