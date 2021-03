WhatsApp moet met geïmporteerde stickers nog leuker worden - Apparata

Geef je conversatie in WhatsApp nog meer sjeu met leuke stickers die je zelf kunt importeren.

De één heeft er een gruwelijke hekel aan. De ander kan het wel waarderen. Ondergetekende valt onder dat laatste. Jaren geleden had je naast de emoji’s niets in WhatsApp om het gesprek op te leuken. Tegenwoordig vliegen de GIFs en stickers je om de oren. Dat gaat nog meer toenemen, zo blijkt.

Uit berichtgeving van WABetaInfo blijkt dat WhatsApp het gaat ondersteunen om stickers te importeren. Voor nu ben je aangewezen op stickers die al te vinden zijn in de app zelf. Makers van stickers kunnen hun creaties aanbieden aan WhatsApp en de berichtendienst bepaalt of deze geaccepteerd worden of niet.

Daar komt straks verandering in. Je kunt zelf stickers van derde partijen toevoegen aan WhatsApp. Momenteel test de berichtendienst deze feature in een aantal landen. Het is afwachten of en wanneer WhatsApp de feature ook hier bij ons gaat uitrollen. Voor de conversaties betekent dit dat je veel meer gepersonaliseerde stickers naar elkaar kunt sturen. Je bent straks niet langer afhankelijk van wat WhatsApp beschikbaar heeft gesteld. Aan de andere kant is de kans groot dat je nog nooit gebruik hebt gemaakt van de stickers. De update is dus zeker niet voor iedereen.