WhatsApp op iOS wacht fijne vernieuwingen - Apparata

Je kunt een aantal fijne vernieuwingen met WhatsApp op iOS verwachten. Dit zijn ze.

Heb jij om wat voor reden dan ook een ban aan je broek hangen op WhatsApp? En wil je eigenlijk weer toegang krijgen tot het platform? WhatsApp gaat het op iOS makkelijker maken om een herziening aan te vragen. Dit en meer staat de dienst op iOS allemaal te wachten.

Dat blijkt uit beta 2.21.140.11 die nu live is op iOS. Een andere belangrijke vernieuwing is dat het makkelijker wordt om aan een actief groepsgesprek deel te nemen. Stel je bent wat later dan je vrienden, dan kun je alsnog aanhaken in het gesprek met één druk op de knop. Volgens Wabetainfo werkt het ongeveer vergelijkbaar met FaceTime. Er is zelfs een Ring-functie om aan te geven aan de deelnemers dat jij aan het gesprek wilt deelnemen.

Het zijn een aantal vernieuwingen die het gebruik van WhatsApp op iOS prettiger maken. Overigens is dit allemaal niet exclusief voor iOS. Je kunt de functies op termijn ook met WhatsApp op Android verwachten.

2.21.140.11 beta is nu uit te proberen als beta met Apple TestFlight. De uitrol van de nieuwe functie is vanaf vandaag. Het kan even duren voordat ook jij de nieuwe features op je apparaat ziet.