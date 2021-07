WhatsApp op meerdere apparaten zónder smartphone

WhatsApp is vanaf vandaag voor sommigen op meerdere apparaten te gebruiken. En dat alles zonder tussenkomst van een smartphone.

Het werd al eerder aangekondigd en nu is het eindelijk zover. Nou ja, in beta vorm en slechts voor een geselecteerd groepje om uit te proberen. WhatsApp op meerdere apparaten, zonder dat je smartphone constant in de buurt moet zijn. Een revolutionaire ontwikkeling voor de populaire berichtendienst.

WhatsApp was tot op heden bijvoorbeeld op je desktop te gebruiken. Daar diende je smartphone echter voor in de buurt te zijn. Het was echt een verlengstuk van je telefoon. Niet een op zichzelf staande applicatie in. Daar komt nu verandering in met de ondersteuning van WhatsApp op diverse apparaten.

WhatsApp beveiliging op meerdere apparaten

WhatsApp op diverse apparaten blijft gewoon de end-to-end encryptie (E2EE) behouden. Die ondersteuning is er voor berichten, maar ook voor geluidsclips en videobellen. Je hoeft dus niet bang te zijn dat het onveiliger is op een ander apparaat dan op je smartphone. Maak je vooral geen zorgen.

Je kunt tot vier apparaten koppelen aan WhatsApp om de dienst op meerdere plekken te kunnen gebruiken. In eerste instantie heeft het bedrijf nu de beta actief gesteld. Dat doen ze om nog eventuele fouten op te sporen. Als alles goed is bevonden en het werkt allemaal soepeltjes volgt de publieke uitrol. Dan kunnen jij, ik en de rest van de wereld ook aan de slag met deze zeer prettige ontwikkeling.