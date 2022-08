WhatsApp op Windows nu zonder smartphone te gebruiken

Je smartphone kan helemaal uitstaan en toch werkt WhatsApp op Windows!

Eindelijk, eindelijk. Je bent gewoon bereikbaar via WhatsApp als je telefoon uit hebt staan. Als je tenminste een Windows computer met de nieuwe WhatsApp app geïnstalleerd hebt. De nieuwste versie werkt zelfstandig en heeft niet langer een smartphone nodig om te functioneren.

De feature was al een tijdje in beta, maar nu kan eindelijk het grote publiek met de functie aan de slag. Superfijn, want als je smartphone leeg is of niet in de buurt ligt kun je zo toch appen met vrienden, familie, collega’s, bedrijven of wie dan ook.

Het downloaden van WhatsApp voor Windows moet via de Microsoft Store. Het is voor het eerst dat je op een computer kunt appen terwijl een smartphone offline is. Niet getreurd Mac-gebruikers. WhatsApp is jullie zeker niet vergeten. De Amerikaanse berichtendienst gaat dit ook mogelijk maken voor de computers van Apple.

In Nederland is WhatsApp de meest gebruikte berichtendienst. Hoewel er alternatieven zijn zoals bijvoorbeeld een Telegram is WhatsApp massaal ingeburgerd in onze maatschappij. De update waarmee het nu mogelijk is om Whatsapp te gebruiken zonder smartphone op Windows zal voor velen dan ook als muziek in de oren klinken.