Whatsapp probeert groep met 1024 mensen uit

Goed nieuws voor mensen met een hele grote vriendengroep. Of voor mensen die met de hele buurt in een groepsgesprek willen. Whatsapp is namelijk bezig met het uitbreiden van het aantal deelnemers in een groepsgesprek.

Wel vaker test Whatsapp verschillende functies uit. Niet alle functies die worden uitgetest worden ook daadwerkelijk toegevoegd aan Whatsapp. Het is ook de vraag of deze uitbreiding naar maximaal 1024 deelnemers in een groepsgesprek, een nieuwe functie gaat worden.

Hoe begin je een groep op Whatsapp?

Je hebt bij Whatsapp de optie om met meerdere mensen tegelijk te chatten. Hoe je dit doet? Open Whatsapp, ga naar ‘meer opties’ en klik op ‘nieuwe groep’. Eenmaal de groep aangemaakt, kun je hier deelnemers aan de groep toevoegen.

Ook kun je door middel van een link, mensen uitnodigen voor een Whatsapp groep. Als je beheerder bent van de groep, kun je eenvoudig de link resetten. Hiermee wordt de vorige uitnodigingslink weer ongeldig gemaakt.

Hoe je dit doet? Open de Whatsapp groep en tik op het groepsonderwerp. Vervolgens klik je op ‘uitnodigen via link’. Hier heb je de keuze om de link te delen via Whatsapp, de link te kopiëren naar je klembord of je link te delen via een andere app met behulp van een QR-code.

Huidige limiet Whatsapp groep

Op dit moment kunnen er 512 deelnemers worden toegevoegd aan een groep op Whatsapp. Dit aantal deelnemers is pas sinds afgelopen juni als functie toegevoegd aan Whatsapp. Voor juni kon je (slechts) 256 deelnemers toevoegen aan een groepsgesprek. Zeker als je het vergelijkt met de concurrentie, blijft Whatsapp hier aardig in achter.

Hoe zit dat bij de concurrentie?

Whatsapp test dus een groepsgesprek uit met 1024 deelnemers binnen een groepsgesprek, maar hoe zit het eigenlijk met het aantal deelnemers bij de concurrenten? Op Telegram kun je bijvoorbeeld maximaal 200 duizend gebruikers toevoegen aan een groepsgesprek.

Ook kun je bijvoorbeeld videobellen met duizend mensen tegelijk. Van deze duizend deelnemers kunnen er maximaal 30 deelnemers actief aan het gesprek deelnemen. De overige 970 mensen zijn kijker.