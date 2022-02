WhatsApp rolt een nieuw design uit voor bellen

Zo nu en dan rolt WhatsApp er voor bepaalde functies een nieuw design uit, nu is groepsbellen aan de beurt.

De berichtendienst staat bekend om het vertrouwde ontwerp met de bekende kleuren. Soms past het bedrijf iets aan, maar het is niet wereldschokkend. Nu is dat ook het geval. Het design van groepsbellen wordt aangepast. En dat is wel handig, want we groepsbellen steeds meer.

Nieuw design groepsbellen WhatsApp

WABetaInfo was weer een van de eerste om hierachter te komen in een bètaversie. Het wordt ook een stuk functioneler, want je ziet gelijk wie er aan het praten is in een groepsgesprek. Dit wordt duidelijk door de geluidsgolven die je naast elke deelnemer van het gesprek ziet.

Mensen die in het gesprek zitten, zie je terug aan de profielfoto van degenen die meedoen. Ook de achtergrond daarvan is aangepast, deze was namelijk eerder zwart. Dit is aangepast naar de alom bekende groene WhatsApp kleur. Tevens zie je de bekende tekeningen van de berichtendienst. Hieronder kan je een screenshot vinden van hoe de functie eruit gaat zien.

WABetaInfo

De functie is niet gelijk beschikbaar voor iedereen. Het wordt eerst uitgerold naar de bètagebruikers. Daarna zal het gefaseerd bij ons allemaal in WhatsApp komen.