WhatsApp rolt wel hele bekende ´nieuwe´ functie uit

WhatsApp

Een nieuwe functie doet zijn intrede in WhatsApp, maar het is wel een hele bekende. Stiekem is het toch wel heel handig.

Het bedrijf heeft in de gaten dat mensen de chat-app gebruiken als meer dan een persoonlijk communicatiemiddel. Daarom introduceert het bedrijf een nieuwe Community-functie die je bestaande groepen van vergelijkbare aard onder één paraplu kan samenvoegen. Handig zeker, maar niet echt nieuw.

Nieuwe functie WhatsApp

We kennen de functie al van andere platformen. Voor WhatsApp is het wel nieuw. Met de functie kan je verschillende groepen die verband houden met bijvoorbeeld je wooncomplex, onder één gemeenschap samenvoegen.

De berichtendienst zegt dat deze nieuwe functie ook tools zal bieden zoals aankondigingsberichten tussen groepen. “We denken dat deze functie het voor een schoolhoofd gemakkelijker zullen maken om alle ouders van de school samen te brengen. Om updates te delen die ze moeten lezen en om groepen op te zetten over specifieke lessen, buitenschoolse activiteiten of vrijwilligersbehoeften.

Communities ofwel Gemeenschappen

Communities zullen ook krachtige nieuwe tools voor beheerders bevatten. Denk hierbij aan aankondigingsberichten die naar iedereen worden verzonden en controle over welke groepen kunnen worden opgenomen. Eigenaar van de dienst is Meta (voorheen Facebook). Mark Zuckerberg zei dat het bedrijf de gemeenschappen langzaam zal gaan uitrollen, dus we kunnen verwachten dat deze functie de komende weken beperkt bruikbaar zal zijn.

WhatsApp is best laat met het uitrollen van functies, die sommige van de andere populaire berichten-apps al hebben. Met deze functie is het niet anders. Het is namelijk verwant aan het maken van Discord- of Slack-servers. Maar toch, veel mensen gebruiken deze platformen niet, daarom is deze optie binnen WhatsApp wel een aanvulling.