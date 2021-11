WhatsApp schaaft functie bij waardoor het nu wel werkt!

De berichtendienst WhatsApp werkt een functie bij waardoor het nu veel beter functioneert. En waardoor jij hem veel vaker gaat gebruiken.

Zo af en toe luistert WhatsApp wel naar haar gebruikers. Veel gebruikers hadden namelijk klachten over de functie waarmee je berichten kan verwijderen. Het bedrijf werkt namelijk aan een functie die het mogelijk moet maken verzonden berichten te verwijderen voor iedereen. En dan zit er geen tijdslimiet meer aan, wat voor veel mensen een welkome aanvulling is.

WhatsApp maak de functie beter bruikbaar

Bij de meest gebruikte berichtendienst is het al mogelijk om een verzonden bericht te verwijderen. Dit kan voor zowel jezelf, als voor degene die het bericht ontvangen heeft. Als je op het berichtje klikt binnen de chat en dit ingedrukt houdt, dan ploept de optie omhoog om het te verwijderen.

Wat veel gebruikers hier vervelend aan vinden is de tijdslimiet. Er geldt namelijk een tijdslimiet van welgeteld 4.096 seconden. Als deze limiet van iets meer dan een uur is verstreken, dan kan het bericht niet meer worden verwijderd voor degene naar wie het gestuurd is.

Nieuwe versie

WABetaInfo kwam erachter door in een nieuwe versie te duiken. Wat blijkt? De limiet is weg. Straks, bij de nieuwe versie, kan je dus altijd berichten verwijderen. Ongeacht de periode die verstreken is sinds het versturen van het chatberichtje. Helaas is deze nieuwe versie op dit moment nog ontwikkeling. We kunnen het dus niet gelijk gebruiken. Het is ook nog onduidelijk wanneer de functie uitgerold worden.