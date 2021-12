WhatsApp spraakberichten krijgt langverwachte functie

Beter laat dan nooit. Maar wat hebben we lang moeten wachten op deze nieuwe WhatsApp spraakberichten functie.

Naast een tekstbericht versturen, is het ook mogelijk om een boodschap in te spreken met WhatsApp. Handig als jij je handen vol hebt, of je hebt gewoon veel te vertellen. Bovendien is het een stukje persoonlijker. Kortom, er zijn genoeg redenen te bedenken waarom je gebruik zou willen maken van spraakberichten in WhatsApp. Maar eigenlijk was die functie, tot nu, helemaal niet zo vriendelijk in gebruik.

Het maken van een audioboodschap werd namelijk zo verzonden naar de andere partij. Je kon niet even van tevoren luisteren of de geluidskwaliteit goed is. Of, als je iets stuurt naar je geliefde, of de boodschap niet ongemakkelijk is. Je kunt het pas terugluisteren nadat het al verzonden is. Nu kun je dan nog altijd het bericht terugtrekken, maar de andere persoon krijgt dat ook te zien. En als deze persoon het gesprek heeft openstaan is de kans groot dat de opname al geluisterd is.

WhatsApp heeft na al die jaren eindelijk door dat dit toch wel erg onprettig is met betrekking tot de spraakberichten. Daarom komt de berichtendienst met een update waar we allemaal wel aan toe zijn. De mogelijkheid om een opname eerst te luisteren alvorens het audiobericht verzonden wordt. De feature komt zowel mobiel naar iOS en Android als op Web. Door je vinger omhoog te bewegen na een spraakopname krijg je de mogelijkheid deze eerst even terug te luisteren. Daarna druk je op de knop verzenden.