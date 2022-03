WhatsApp spraakberichten worden nu pas handig!

Gebruik je vaak WhatsApp spraakberichten? Met deze nieuwe update is de dienst pas echt prettig in gebruik.

Of je nu vaak of weinig gebruik maakt van WhatsApp spraakberichten, heel erg fijn werkt de toepassing niet. Door de jaren heen heeft de berichtendienst enkele updates doorgevoerd voor de functie. Echter zijn er nog genoeg dingen op of aan te merken.

Met deze nieuwe update zet WhatsApp wat dat betreft weer een stap in de goede richting. Het gaat voortaan mogelijk worden om te scrollen door andere chats terwijl je naar een opname van iemand luistert. Dit is vooral prettig als iemand een opname van enkele minuten stuurt. Zo hoef je niet niets te doen en te luisteren, maar kun je ondertussen gewoon andere dingen binnen de applicatie doen.

Daarnaast zal het mogelijk worden om opnames versnelt af te spelen. Dat is weer handig als je haast hebt. Het is mogelijk om een opname 1.5 of zelfs 2x zo snel af te spelen. Dat laatste is dan weer niet aan te raden, dat is wel heel snel. Maar misschien ken jij iemand die heel langzaam praat. Dan is het wel weer prettig.

Daar blijft het niet bij. Een derde nieuwe functionaliteit maakt het mogelijk om een opname halverwege te pauzeren en te hervatten. Zo kun je in stukjes één langere opname verzenden naar een persoon.

Heel mooi dus, deze update van WhatsApp voor spraakberichten. Binnenkort op een smartphone bij jou in de buurt.