WhatsApp tegelijkertijd op meerdere apparaten gebruiken

Er komt een uitbreiding aan om WhatsApp tegelijkertijd op meerdere apparaten te gebruiken.

Op dit moment is WhatsApp slechts op een manier in combinatie met een ander apparaat te gebruiken. Je smartphone of tablet is het hoofdapparaat en een computer kan als tweede apparaat dienen. Dit is nu de enige mogelijkheid om appjes gesynchroniseerd naast elkaar te ontvangen en verzenden.

Wil je bijvoorbeeld vanaf twee verschillende smartphones tegelijk appen dan is dit niet mogelijk. Daar komt verandering in. De manier waarop je meerdere apparaten tegelijk kunt gebruiken met WhatsApp krijgt een broodnodige uitbreiding. Dat merkte WABetaInfo op in een nieuwe beta.

Het gaat straks mogelijk worden om meerdere apparaten tegelijk te gebruiken in combinatie met WhatsApp. Dus meerdere smartphones, of een smartphone en een tablet. Een mooie nieuwe feature.

Het is wel even opletten waar jij je apparaat laat slingeren in huis. Je wil natuurlijk voorkomen dat je vanaf je iPhone zit te appen en iemand anders kan binnenkomende notificaties lezen op de iPad. Voorlopig lijkt de feature uitgerold te worden op iOS over een niet al te lange tijd.

Wanneer en of Android volgt is nu nog niet duidelijk. De gevonden screenshot is van iOS, wat in elk geval de bevestiging geeft dat Apple’s OS als eerste aan de beurt is met deze nieuwe functie.