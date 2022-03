WhatsApp test afwijkende nieuwe functie

De berichtendienst WhatsApp test een nieuwe functie. Zij denken dat jij veel gebruik gaat maken van deze nieuwe toepassing, maar is dat echt zo!?

WhatsApp test regelmatig nog niet bestaande functies. Dit doen zij in testversies waar gebruikers al kunnen ‘spelen’ met de toepassing. Voor de dienst zelf is het handig om te zien of de functie goed werkt en of gebruikers het ook daadwerkelijk gebruiken.

Nieuwe functie WhatsApp

WABetaInfo zag de nieuwe functie in een bètaversie, genaamd 2.22.6.70. Deze versie is via Apple TestFlight beschikbaar. In deze versie is het mogelijk om een poll aan te maken in iOS. Daarnaast maakt het gebruik van end-to-end-encryptie. Testers kunnen dan direct in groepsgesprekken een enquête aanmaken. Mensen die ook in die groep zitten kunnen dan een antwoord insturen.

De functie wordt op dit moment nog getest. Het is nog niet helemaal duidelijk wat de nieuwe toepassing allemaal kan. Misschien kan het wel meer dan alleen een poll aanmaken. Ook weet WABetaInfo niet of een oprichter van een dergelijke pol vooraf antwoorden kan invoeren. Of dat alle resultaten zichtbaar worden voor alle deelnemers van de groep.

WABetaInfo

Testversie

De testversie van dit moment draait op iOS. De verwachting is dat later nog een testversie zal volgen voor Android en PC. Na het testen en doorrekenen van de resultaten zal de dienst beslissen of de functie voor iedereen beschikbaar komt. Een tijdschema hierbij is niet bekend en we zullen dus nog wel even moeten wachten.