WhatsApp test mogelijkheid om appje één keer te lezen - Apparata

Slechts één keer de mogelijkheid hebben om een WhatsApp appje te lezen. De dienst werkt aan deze functie. Dit moet je weten over de feature.

Het sociale media platform Snapchat is groot geworden met een unieke aanpak. Met Snapchat kun je content maar één keer bekijken, daarna verdwijnt het. Later pikte Instagram dat concept in een vergelijkbare vorm met de introductie van Stories. En zo zijn er nog tal van copycats te noemen. Ook WhatsApp heeft dit nu in de smiezen.

WhatsApp één keer lezen

Momenteel werkt WhatsApp aan de mogelijkheid om gebruikers de mogelijkheid te geven een appje slechts één keer te lezen. Het gaat hier om een foto. De ontvanger krijgt geen voorbeschouwing te zien, maar een melding. In de melding staat omschreven dat de content slechts één keer geopend kan worden. Handig voor vertrouwelijke informatie of andere vergelijkbare toepassingen.

De feature begeeft zich nu nog in een testfase. Uiteindelijk is de kans groot dat WhatsApp de mogelijkheid om een appje één keer te lezen publiekelijk gaat uitrollen. Als je erover nadenkt is het eigenlijk gek dat het bedrijf niet eerder met een dergelijke mogelijkheid is gekomen. Het kan al jaren met andere platformen, waardoor WhatsApp enkel de feature heeft hoeven over te nemen. Beter laat dan nooit zullen we maar zeggen. Wanneer ook jij de functie kan gebruiken is niet te zeggen. (via Android Police)