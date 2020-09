Deze nieuwe functies komen naar WhatsApp - Apparata

Sommige nieuwe WhatsApp functies zal je herkennen van Snapchat of Instagram.

WhatsApp komt regelmatig met nieuwe updates. Ze maken de nieuwe features zelden of nooit va tevoren bekend, maar insiders, zoals Wabetainfo houden de bèta-versies in Google Play goed in de gaten. Inmiddels spotten zij versie 2.20.201.1 in bèta en daar zitten weer een aantal nieuwe functies in. Wij zetten ze op een rij.

WhatsApp biedt Expiring Media

Veel WhatsApp-gebruikers zijn al bekend met ‘expiring messages’ oftewel berichten die verdwijnen nadat de ontvanger ze gelezen heeft. Deze functie wordt nu uitgebreid met expiring media. Net zoals op Instagram of Snapchat kun je foto’s, Gifjes en andere media laten verdwijnen nadat de ontvanger ze gezien heeft. Er komt geen timer en ook geen melding dat er expired media is gestuurd.

Eindelijk gebruik van WhatsApp op meerdere toestellen

We hadden eerder deze zomer al gezien dat WhatsApp de mogelijkheden ontwikkeld om hetzelfde account te gebruiken op meerdere devices. Nu lijkt het erop dat deze mogelijkheid eindelijk klaar is om uitgerold te worden. Met de functie zal WhatsApp voor zover bekend synchroniseren en zorgen voor end-to-end encryptie.

Storage Usage geeft jou controle

Ongemerkt gaat er een hoop data verloren aan opslag van allerlei mediabestanden via WhatsApp. Dit kan je natuurlijk verminderen door Expiring Media te gebruiken, maar men heeft nog een handigheidje bedacht. Met Storage Usage komt er een balkje dat toont hoeveel opslagruimte de media in WhatsApp innemen. Ook kan je dan eenvoudig grote bestanden deleten.

Wanneer de nieuwe update wordt uitgerold is nog niet bekend, maar het lijkt wel een echte verbetering te worden.

Hopelijk fixt men in de komende update ook de bug die een aantal gebruikers parten speelt. Denk jij dat jij ook een bug in jouw WhatsApp hebt? Dan kun je hier lezen wat je kunt doen.

Bron: Independent