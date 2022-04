WhatsApp verandert het opslaan van afbeeldingen op je iPhone

WhatsApp brengt een aanpassing aan op je iPhone, waarbij afbeeldingen niet meer worden opgeslagen als ‘verdwijnende berichten’ zijn ingeschakeld.

WhatsApp verandert de manier waarop het platform omgaat met media. Deze worden via chats verzonden met verdwijnende berichten ingeschakeld, meldt WABetaInfo. Dat is best logisch. Want het is juist de bedoeling dat die berichten verdwijnen. En dus niet ergens worden opgeslagen.

Opslaan van foto’s iPhone door WhatsApp

Het bedrijf is hier dus achter gekomen en gaat dit aanpassen. In de toekomst zal WhatsApp niet langer automatisch afbeeldingen, en andere visuele media, opslaan in de Foto’s-Bibliotheek. Dit als ze verschijnen in een chatthread, waarin verdwijnende berichten zijn ingeschakeld. De optie “Opslaan in filmrol” is nu automatisch uitgeschakeld voor verdwijnende chats. Wat betekent dat afbeeldingen, video’s en GIF’s niet worden opgeslagen. Zelfs als de algemene instelling voor automatisch opslaan is ingeschakeld.

Nu is de standaard juist dat verdwijnende afbeeldingen in chats in de Foto-app worden geplaatst. Hier zit een overduidelijk discrepantie. Dit gezien de privacyfocus van verdwijnende berichten.

Kan toch nog

Toch kunnen WhatsApp-gebruikers nog steeds handmatig media opslaan die verschijnen in verdwijnende chats die ze hebben ontvangen. Besef dit wel! Natuurlijk kunnen gebruikers ook een screenshot maken van de chatthread. Er zijn dus altijd nog mogelijkheden om je gevoelige content op te slaan. Dit gebeurt dus niet meer automatisch, dat is wel een fijne gedachte. Maar het ‘probleem’ is hiermee niet volledig opgelost.

De aanpassing komt beschikbaar voor alle gebruikers op iOS.