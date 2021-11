WhatsApp Web heeft een handige nieuwe functie

Deze handige nieuwe functie op WhatsApp Web komt de creatieveling in je naar boven. Echt waar.

WhatsApp is al jaren veel meer dan alleen een berichtendienst. En daarmee bedoelen we droge tekst, met af en toe een emoji, verzenden naar elkaar. Door de jaren heen kreeg de app allerlei features. Waaronder het mogelijk maken om GIFs te verzenden, net als Stickers. Met dit laatste heeft Whatsapp een nieuwe functie bedacht voor Web.

Met WhatsApp Web is het nu mogelijk om zelf stickers te maken of deze te importeren voor je collectie. Ben je een beetje creatief ingesteld, dan kun je allerlei stickers maken die anderen niet hebben. Het voordeel van je computer is natuurlijk dat je een veel groter scherm hebt. En met je muis en toetsenbord is het makkelijker stickers maken dan op je smartphone met enkel een touchscreen.

Voor nu is de stickermaker enkel te gebruiken in combinatie met WhatsApp Web op je computer. De komende weken kun je echter ook een update verwachten voor de app op desktop. Dan kun je straks stickers maken vanuit de app, in plaats van via WhatsApp Web in de browser. Volgens The Verge zal die uitrol over een week gaan plaatsvinden.