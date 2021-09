WhatsApp werkt straks niet meer op je oude smartphone

Heb jij nog een oude smartphone dan kun je daar misschien straks geen WhatsApp meer op gebruiken. Dit gaat er veranderen.

Het is goed om regelmatig een nieuwe smartphone te kopen. Uiteindelijk is er geen andere mogelijkheid. Fabrikanten van smartphones en apps stoppen namelijk op gegeven moment met de ondersteuning van een ouder apparaat. Dat is nu eenmaal zo. En in dat kader is er nu nieuws te melden in verband met een oude smartphone en WhatsApp combinatie.

WhatsApp heeft bekendgemaakt dat er per 1 november 2021 een aantal veranderingen op de agenda staan. Zo stopt de app met ondersteuning van apparaten van Android 4.0.4 en ouder. Nu moet je dan wel echt een bejaarde telefoon hebben, want dit najaar verschijnt Android 11. Ook voor iOS gaan er dingen veranderen. iOS 10 of nieuwer is een vereiste om WhatsApp te kunnen gebruiken. Dat betekent dat je met een iPhone 4s, 4 of ouder niet meer gebruik kunt maken van WhatsApp.

Geen schokkende mededeling. Want wie, op je oma na misschien, zie je nog met een iPhone 4s of een dergelijke oude Android smartphone lopen? Dan is het sowieso de hoogste tijd voor een upgrade. Zorg ervoor dat je voor die tijd bent overgestapt om je chatgeschiedenis correct te behouden.