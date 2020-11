WhatsApp - Zo maak je gemakkelijk opslagruimte vrij - Apparata

WhatsApp introduceert een nieuwe manier op opslagruimte op je smartphone vrij te maken. Zo gaat het in zijn werk.

Als je een smartphone hebt, dan is de kans bijzonder groot dat je met anderen communiceert door middel van WhatsApp. Maar er zit ook een keerzijde aan de ontzettend handige instant gratis messenger. Door al die communicatie loopt je smartphone binnen de kortste keren vol met memes, kattenfilmpjes en gigantische foto drops. Gelukkig maakt WhatsApp het nu gemakkelijker om opslagruimte vrij te maken. Zo doe je dat.

Opslagruimte vrijmaken in WhatsApp

Via Twitter kondigt de gigantisch populaire chatdienst WhatsApp de nieuwe functie voor het vrijmaken van opslagruimte aan. De feature zat er al een tijdje aan te komen, maar nu wordt het eindelijk echt mogelijk. In de komende week wordt de functie langzaam wereldwijd uitgerold.

Je kunt straks je opslagruimte flink opschonen door allerlei doorgestuurde foto’s, GIF’s en filmpjes te verwijderen. Nu zullen vaste gebruikers weten dat dat eigenlijk al lang kan. Per gesprek kun je foto’s, GIF’s en/of filmpjes apart verwijderen. Maar tot dusver verwijder je dan ook echt alle foto’s of filmpjes. De nieuwe WhatsApp feature maakt het om je opslagruimte selectief leeg te maken. Ofwel, je kunt zelf kiezen wat er al dan niet weggegooid wordt.

Open WhatsApp, tik op de drie puntjes rechts boven

rechts boven Ga naar Instellingen en selecteert Data- en opslaggebruik

en selecteert Kies Beheer Opslag

De functie komt met een aantal filters om bijvoorbeeld alleen bestanden groter dan 5 MB in de virtuele prullenbak te mikken. Hoe dan ook, mensen met een beperkte hoeveelheid opslagruimte kunnen deze week op WhatsApp vervroegd met de lenteschoonmaak beginnen!