Whisky drinker? Koop dan deze allergrootste fles

Macallan

De grootste fles whisky gaat geveild worden. Lees hier hoeveel erin zit en wat het moet gaan kosten.

Je begint met bier in je jeugd, dan misschien wijn en als je echt ouder wordt ga je aan de whisky. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, maar de drank staat er wel om bekend. En als jij nou een echte liefhebber bent, dan is deze fles echt wat voor jou (en je vrienden).

Allergrootste fles whisky

Whisky is een sterke drank. Het wordt gedistilleerd uit gegist graanbeslag en gerijpt op houten vaten. Je kunt het drankje ook mixen, met bijvoorbeeld cola. De naam komt van het Ierse uisce beatha dat ‘levenswater’ betekent. Fuisce werd verengelst tot whisky. Nu is het mogelijk om de grootste fles vol met whisky te kopen op een veiling. Het belooft een spannende strijd te worden met biedingen, dus een volle portemonnee is noodzakelijk.

De fles heet The Intrepid. Het bevat evenveel whisky als 444 standaardflessen, je kunt dus wel even vooruit. Er zit 331 liter in de fles van 1 meter 80 hoog. De fles is 32 jaar geleden gedistilleerd door het Schotse Macallan. Het team die dit gerealiseerd heeft, heeft een passie voor avonturen en nieuwe ontdekkingen. Op de fles zijn ook twaalf avonturiers weergegeven. Zij hebben allemaal meegewerkt aan de fles.

Opbrengst

De verwachting is dat de fles aardig wat geld gaat opbrengen. Een deel van de opbrengst gaat naar het goede doel. Het veilinghuis verwacht dat er records gaan sneuvelen. In 2019 werd er voor een fles Macallan bijna 2 miljoen dollar betaald. Echter, dit was een hele oude fles, namelijk uit 1926. Toch verwachten ze dat deze enorme fles over dit bedrag heen zal gaan. Proost!