Wie heeft er wat aan Google Stadia Family Sharing? - Apparata

Foto @Google

Met Google Stadia Family Sharing kan iedereen in een groep gratis een game spelen, maar heel erg handig is het niet.

Google Stadia moest de gaming innovatie van 2019 worden. Maar zoals veel potentieel revolutionaire concepten, was de impact maar beperkt. Sterker nog, het voelt een beetje alsof Google zelf niet eens meer achter de game streamingdienst staat. Toch komt Google Stadia voor de tweede keer dit jaar met een twijfelachtige nieuwe feature, dit keer in de vorm van Family Sharing.

Google Stadia Family Sharing

Google Stadia introduceert een nieuwe feature genaamd Family Sharing, zo ontdekte AndroidPolice. De functie, later officieel bevestigd door Google zelf, maakt het mogelijk om games gekocht via Stadia te delen met je familie. De andere leden van je Google familie groep hoeven de game dus niet zelf aan te schaffen.

Op het eerste gezicht is het een leuke functie. Google zet net als Apple veelal in op het delen van games met je gezin. En gezien Google gamers flink moet overhalen om überhaupt via het platform te spelen, zijn alle beetjes mooi meegenomen.

‘Kun je stoppen, ik wil nu’

Maar uit de hulppagina van Google zelf blijkt dat er een gigantische kink in de kabel van Stadia Family Sharing zit. Er zijn namelijk drie eisen waaraan men moet voldoen, om van de feature gebruik te maken.

Er moet een geldige betaalmethode gekoppeld zijn aan de family groep

Leden mogen niet beperkt zijn door ouderlijk toezicht

Niemand anders in de familie groep mag de game op dat moment spelen

Nu, ik denk niet dat veel gamers Cyberpunk 2077 met hun moeder hoeven delen. Broers of huisgenoten binnen een Google familie zullen daarentegen moeten vechten om de games! Slechts één iemand binnen die groep mag de game tegelijkertijd spelen. Naast de douche en de TV wordt het nieuwste Stadia spel nu nog een ding waar om gevochten gaat worden.

To be fair, het is op zich logisch, want de groep heeft slechts één kopie van de game. En men hoeft ook geen Pro account te hebben, dus je kunt de game als eigenaar gratis delen met niet betalende gebruikers.

Dat betekent wel dat groepen om elkaar heen moeten spelen. En ze kunnen ook niet samen spelen, dan heeft ieder een kopie van de game nodig. Kortom, ik schat dat een gemiddelde groep dus niet extreem veel aan Google Stadia Family Sharing zal hebben.