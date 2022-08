Wie is de social media sensatie Andrew Tate?

Andrew Tate is voormalig vechtsporter en een controversieel persoon, bulkt van het geld en heeft enorm veel volgers op verschillende platformen.

De beste man is niet van je beeldscherm af te slaan. Komt hij niet langs in je tijdlijn op YouTube, dan zie je hem wel op Insta of TikTok. Zeker voor de jongere generatie spreekt hij tot de verbeelding. Hij heet Andrew Tate en is ondernemer en voormalig kickbokskampioen. Rijk ook, blijkbaar.

Sensatie Andrew Tate

Volgens zijn website is hij geboren in de VS en heeft hij het Britse en Amerikaanse staatsburgerschap, heeft hij meerdere wereldtitels verdiend als professionele vechter en is hij commentator voor een MMA-promotie in Roemenië genaamd Real Xtreme Fighting.

Deze bekendheid probeert hij nu om te zetten in nog meer geld. Op dit moment geeft hij een online cursus in ‘moderne rijkdomcreatie’ aan zijn eigen ‘Hustler’s University’. Hij lijkt uit het niets te zijn gekomen om op het moment van dit schrijven een van de meest virale mensen te worden op het internet. Dit onder ander door zijn cartooneske vrouwenhatende opmerkingen als “vrouwen kunnen niet rijden” en “mannen kunnen vals spelen, maar vrouwen niet”. Bij zijn fans staat hij bekend als de ‘koning van mannelijkheid’, en hij heeft een enorme aanhang (en een vast inkomen) verworven als zelfhulpgoeroe die jonge mannen advies geeft over hoe ze geld kunnen verdienen en met vrouwen kunnen praten.

Viral

Tate laat op het internet veel zien. Van zijn huis tot aan zijn collectie supercars. Populaire Twitch-streamer en politiek commentator Hasan Piker, een prominente criticus van Tate’s, heeft gekeken op Hustler’s University. Hij legt uit dat het profiteert van Tate’s fandom. “Hij brengt ze in contact met reactionaire standpunten waar veel mensen hoe dan ook aan vasthouden. En gebruikt dat dan als een kans om vertrouwen in hen te wekken en om te draaien en het product dat hijzelf is te verkopen”. Maar of het reëel is om aan te nemen dat je na deze cursus ook rijk zal worden, dat is de vraag.