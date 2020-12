Wie is verantwoordelijk voor de Cyberpunk 2077 controverse? - Apparata

De controverse rondom Cyberpunk 2077 is behoorlijk terecht; de game draait voor geen meter. Maar wie is er verantwoordelijk voor de rotzooi?

Het moest de game release van dit decennium worden, maar de eerste resultaten zijn matig op z’n best. Cyberpunk 2077 is in vele opzichten een meesterwerk, maar dat is volledig afhankelijk van welk platform je hanteert. Op de last-gen consoles is het namelijk een absolute rotzooi. Dat resulteerde in doodsbedreigingen naar de ontwikkelaars en een massale stormloop op refunds. Maar wie is er nu eigenlijk verantwoordelijk voor de Cyberpunk 2077 controverse?

Cyberpunk 2077 controverse door CD Projekt Red?

De lancering van Cyberpunk 2077 was alles behalve soepel en de daaropvolgende controverse desastreus voor CD Projekt Red. De uitzonderlijk sympathieke Poolse ontwikkelaar staat al tijden bekend als gamer-vriendelijk bedrijf. Maar deze lancering veranderde dat persectief.

Cyberpunk 2077 werd in aanloop naar 10 december niet getoond op last-gen consoles. Waarom niet, dat werd al snel duidelijk. De game draait voor geen meter op die hardware. Voeg daar alle vertragingen aan toe en gamers zijn zachtst gezegd teleurgesteld in CDPR.

Maar is het wel de schuld van de ontwikkelaar? Nou, ja en nee. Werknemers vertellen tegen Bloomberg dat er momenteel grote chaos heerst binnen het bedrijf. Ontwikkelaars zouden felle gesprekken met het management hebben gehad.

Mismanagement

Het Cyberpunk 2077 debacle is dus vooral veroorzaakt door controverse binnen CD Projekt Red zelf. Het bestuur heeft volgens werknemers keer op keer dingen beloofd die de werknemers niet waar konden maken.

De game zou bijvoorbeeld in januari al bijna af en speelbaar zijn geweest. Dat blijkt een marketing-praatje te zijn geweest, want het was helemaal niet waar. Ook werden werknemers de laatste maanden gedwongen om 6 dagen in de week te werken; ook wel ‘crunch’ genoemd.

Het is een fenomeen dat erg controversieel is in de game-industrie en waar Cyberpunk 2077 juist niet mee te maken zou krijgen. Het management had namelijk nadrukkelijk beloofd geen crunch toe te passen. Voeg daar onredelijke deadlines aan toe en je hebt een dodelijke cocktail voor een game release.

Ook wij zijn verantwoordelijk

Het moge duidelijk zijn, het management van CD Projekt Red is duidelijk aan vervanging toe. Maar tegelijkertijd moeten wij, de gamers, misschien ook wat veranderingen doorvoeren.

Onze verwachtingen waren immers nog nooit zo hoog als bij Cyberpunk 2077, wat een onvermijdelijke controverse zou creëren. De game kon immers nooit zo goed worden als onze fantasie suggereerde.

En die fantasie blijft maar hogere eisen stellen aan games. Kijk bijvoorbeeld naar Skyrim (2011), The Witcher 3 (2015) of Batman: Arkham Knight (2015). Titels waar gigantische verwachtingen aan hingen, die verschrikkelijk buggy waren bij launch en uiteindelijk fenomenaal goed werden gevonden.

In geen van die gevallen werden er doodsbedreigingen naar de ontwikkelaars gestuurd (zover we weten). Nergens werd er gesproken over ‘de meest teleurstellende game ooit’. Het is niet alleen het buggy product dat teleurstellend is, maar ook onze verwachtingen daarvan.

Hoe dan ook, het is een onbetwist feit dat CD Projekt Red een blunder heeft begaan met de last-gen launch van Cyberpunk 2077. Dat neemt niet weg dat de game een waar genot is voor next-gen gamers en PC-eigenaren met een stevige bak. Laten we vertrouwen hebben in de ontwikkelaar, die zijn excellente ondersteuning keer op keer toepaste en dat ongetwijfeld dit keer ook gaat doen.