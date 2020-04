Wifi 6 komt eraan en dit ga je ervan merken

De nieuwe standaard Wifi 6 wordt smullen voor gebruikers.

Een goede Wifi-verbinding is niet meer weg te denken voor allerlei communicatie over het internet. Zoals we voor mobiele netwerken met 5G een nieuwe standaard kunnen verwachten (als men de zendmasten tenminste niet in de fik steekt) komt er ook voor Wifi een nieuwe standaard, Wifi 6.

Wat is Wifi 6?

Wifi 6 wordt de nieuwe standaard, maar wat houdt het eigenlijk in en wat ga jij ervan merken? Wij zetten de diverse eigenschappen op een rij.

3x sneller

Met Wifi 6 sluit de industrie aan op de trend van ‘slimme’ apparaten. Doordat het netwerk 3 maal sneller wordt dan het huidige Wifi 5 kun je veel meer apparaten aansluiten op een thuis- of kantoornetwerk. Overigens merk je die versnelling niet direct in een hogere upload- of downloadsnelheid, maar wel in de snelheid waarmee je binnen jouw netwerk data deelt. Overigens komt dit ook omdat men nog meer technische verbeteringen heeft doorgevoerd.

Beter bereik

Een ander voordeel van Wifi 6 is dat je een beter bereik zult ervaren. Je kunt dus op meer locaties en in afgelegen gebieden lekker verder gamen of bingewatchen op jouw mobiel, maar ook die printer in een goed geïsoleerde kantoorruimte komt nu makkelijker in het netwerk. Omdat zowel de hoge als lage frequenties sterker worden kun je ook op die moeilijk bereikbare plekjes in huis binnenkort (veel beter) wifi verwachten.

Meer verbindingen tegelijk

Doordat een apparaat met Wifi 6 niet meer de hele bandbreedte gebruikt maar alleen dat deel van de bandbreedte dat nodig is om data te verzenden kunnen veel meer apparaten tegelijk op het netwerk. Zo kun je rustig jouw hele huis slim maken zonder bang te hoeven zijn dat de wifi-verbinding instabiel wordt. Ook zorgt het gebruik van wifi door jouw huisgenoten niet meer voor een haperende film.

Wanneer kunnen we Wifi 6 verwachten?

Op dit moment is Wifi 6 al her en der beschikbaar en worden de eerste apparaten die geschikt zijn voor Wifi 6 op de markt gebracht. Nu de Amerikaanse FCC toestemming heeft gegeven voor vrije toegang tot het netwerk verwacht men dat deze nieuwe standaard vanaf het einde van het jaar gemeengoed zal worden. Men denkt dat producenten dan ook al hun apparaten voor dat netwerk geschikt maken.

Dit geeft jou mooi de tijd om voor de upgrade even te checken of je geen ongenode gasten op jouw netwerk hebt.