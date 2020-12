WiFi hacken door iPhone kwetsbaarheid [video] - Apparata

De mogelijkheden van een oude iPhone kwetsbaarheid waren interessant, bijvoorbeeld het hacken van WiFi.

Begin dit jaar kwam Apple in het nieuws toen een iPhone kwetsbaarheid naar buiten kwam. Met iOS 13 was het mogelijk dat iemand anders de controle kreeg over jouw WiFi netwerk. De kwetsbaarheid om met iOS via iPhone een WiFi te kunnen hacken werd gelukkig door Apple snel gedicht. Google onderzoeker Ian Beer vond het nu een goed moment om naar buiten te brengen wat er zoal mogelijk was.

De kwetsbaarheid is maanden geleden gedicht, dus voor Beer is het veilig om zijn bevindingen van de bug te delen. In een video laat de onderzoeker zien hoe hij met deze bug controle krijgt over de WiFi van het slachtoffer. Er is geen actie vereist van het slachtoffer, wat de kwetsbaarheid heel geniepig gemaakt. Het slachtoffer is daardoor ook erg kwetsbaar, want die heeft in principe niets door.

Als een hacker via je iPhone de WiFi binnendringt is er soms van alles mogelijk. In deze situatie kon de hacker toegang krijgen tot foto’s of online opgeslagen sleutels. Voor deze demonstratie maakte de Google onderzoeker gebruik van een laptop, een Raspberry Pi 4 en een WiFi adapter van Netgear. Het is bizar om te zien wat er allemaal mogelijk is met deze relatief simpele consumentenspullen.