Wii U beperkte de mogelijkheden voor Breath of the Wild 

Mocht het gebruik van de Wii U en BotW in één zin je verwarren, zal ik je dat niet kwalijk nemen. Het zal velen zijn ontgaan, maar toen The Legend of Zelda: Breath of the Wild in maart van 2017 op de markt kwam, was er ook een Wii U versie. De meeste mensen, ikzelf inbegrepen, zien BotW als launchtitel van de Switch, maar het spel is oorspronkelijk ontworpen voor de Wii U. Hetgeen betekent dat één van de beste Switch games ooit niet eens de volledige capaciteit van deze console gebruikt!

Nintendo kijkt terug

Met de release van Tears of the Kingdom morgen neemt Nintendo een kijkje terug in de tijd en deelt het inzichten in de ontwikkeling van BotW. Het kostte het bedrijf nogal wat moeite om het spel te laten draaien op de Wii U. Verschillende ideeën hebben het uiteindelijk niet tot de release versie van de game gehaald. Het probleem? ‘Hardware limitations.’

De Wii U was van de meet af aan een zorgenkindje. Het begon met de onduidelijkheid over wat de Wii U überhaupt moest voorstellen. Is het een attachment voor de Wii? Nee, het bleek een compleet eigen console, met de Gamepad als controller. Het lukte Nintendo niet het de klant duidelijk te maken, met als resultaat teleurstellende verkoopcijfers. De Wii U worstelde om in de buurt van de 15 miljoen units te komen. Ter vergelijking: de verschillende versies van de Switch zitten samen al boven de 120 miljoen.

En dat terwijl de Wii U wel een aantal immens populaire games kent. Naast Breath of the Wild zijn Super Mario Maker, Splatoon en Bayonetta 2 zowel bij critici als het publiek geliefd. Het mocht niet baten. Uiteindelijk koos Nintendo dan ook eieren voor hun geld. De meeste Wii U successen zijn tegenwoordig dan ook voor de Switch verkrijgbaar. Dat is allemaal leuk en aardig, maar het mag duidelijk zijn dat BotW hier niet mee geholpen is. De Wii U was voor de game een blok aan het been. In een recent interview geeft Nintendo toe: Breath of the Wild was een betere game geweest als Switch exclusive.

“Oh nee, laat ons dat alstublieft niet ook moeten doen!”

In datzelfde interview kwamen een paar van de Nintendo werknemers die aan BotW hebben gewerkt aan het woord, waaronder Eiji Aonuma. Ze gaven een aantal voorbeelden van de ideeën die vanwege de beperkingen van de Wii U achterwege gelaten moesten worden. Ten eerste, kunnen vliegen, maar nee, dat was uitgesloten. “Maar als we niet kunnen vliegen, dan wil ik ondergronds!” was het antwoord van hogerop. Waarop Aonuma reageerde met de quote boven dit kopje.

Als de bovenstaande voorbeelden een belletje doen rinkelen komt dat omdat beide ideeën wel in Tears of the Kingdom zijn geïmplementeerd. Daar komen nog een aantal nieuwe functies voor je Sheikah Slate bij, zoals het fuseren van wapens en objecten. Het geheel is in technologisch opzicht dus een flinke stap voorwaarts ten opzichte van BotW.

Misschien zelfs wel een te grote stap. Bijhouden waar al die objecten zijn ten opzichte van elkaar, en het moeten renderen van wijde vista’s terwijl je op hoge snelheid hoog door de lucht vliegt vergt een hoop rekenkracht. Gelukkig zijn de eerste kritieken veelbelovend. Ondanks de nieuwe functies lijkt TotK gewoon stabiel op 30 fps te draaien.

Het wachten is bijna voorbij

Vanaf 12 mei is The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom verkrijgbaar voor de Nintendo Switch. Ondanks dat Nintendo pas vanaf 12 mei de verkoop wilde starten, hebben een aantal mensen de game al in handen gehad. Dat de buzz rondom dit gegeven zich hoofdzakelijk beperkt tot onvrede over de spoilers die nu online de ronde doen geeft hoop. Als er wat te zeuren was over de game, hadden we dat nu zeker al wel gehoord. Ik kijk er in ieder geval naar uit om terug te keren naar Hyrule.