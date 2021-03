Wil jij een half miljoen euro betalen voor de allereerste Tweet? - Apparata

Twitter-CEO Jack Dorsey biedt de allereerste Tweet ooit aan als NFT. Momenteel staat de teller op het absurde bedrag van €500.000.

De wereld van cryptocurrency en sociale media is een wirwar van gekke trends en vreemde gebruiken. Nu is er weer iets nieuws dat de twee concepten bij elkaar brengt; Twitter-CEO Jack Dorsey verkoopt namelijk zijn allereerste Tweet als een soort cryptocurrency. Het huidige bod staat op $600.000, omgerekend ruim een half miljoen euro. Maar waarom zou je zo absurd veel voor zoiets nutteloos betalen?

Jack Dorsey verkoopt Tweet als NFT

Jack Dorsey is multimiljardair geworden als bedenker van Twitter en nu zet hij in op iets nieuws, namelijk NFT’s. Non-fungible tokens, zoals het voluit heet, zijn digitale goederen gekoppeld aan de (Ethereum) blockchain. Het gaat doorgaans om unieke digitale items zoals de peperdure Nyan Cat en nu dus de allereerste Tweet ooit, gepost door Dorsey.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

Het casual berichtje kan dus van de hoogste bieder worden. Momenteel staat de teller op op het absurde bedrag van omgerekend €500.000. Maar wat heb je dan als je het fortuin naar de Twitter topman overmaakt?

Jack Dorsey verkoopt de Tweet als NFT, maar de Tweet blijft gewoon bestaan. Het enige wat de aanschaf uniek maakt, is het feit dat je een certificaat krijgt dat getekend is door de eigenaar van het digitale object. Kortom, je betaalt voor een digitale handtekening van Dorsey. Bieden maar!

Overigens is het concept van de NFT behoorlijk interessant. De door blockchain ‘geïndexeerde’ digitale items kunnen kunstenaars bijvoorbeeld helpen om geld met hun digitale werk te verdienen. NFT maakt het mogelijk om één uniek kunstwerk, geverifieerd door de maker, te verhandelen via het internet. Maar Jack Dorsey help je nauwelijks, want de half miljoen die voor zijn NFT is geboden, bestempelt hij zonder meer als ‘fun coupons’ binnen zijn ruim 13 miljard tellende vermogen.