Wil jij meehelpen een corona-app te maken?

We weten ondertussen dat de wereld een beetje stil staat door de coronapandemie. Allerlei instanties proberen er alles aan te doen om de mensheid veilig te houden en ook de Nederlandse overheid heeft natuurlijk het beste met ons voor. Daarom roept het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) slimme koppen op om mee te denken aan een app-oplossing voor het virus. En jij kunt ook helpen!

Apple en Google gaven samen al een voorzetje en nu maakt ook de Nederlandse overheid gebruik van nieuwe manieren om het coronavirus te bestrijden. Er wordt al langer gesproken over een app waarmee je kunt registreren met wie je allemaal in contact bent geweest.

De oproep vraagt iedereen mee te helpen bij het uitdenken van een dergelijke applicatie. Het doel is uiteindelijk simpel: “Applicaties kunnen mensen zelf meer verantwoordelijkheid geven bij het traceren van besmettingen en rapporteren over gezondheidsklachten. Dit ondersteunt en verlicht het werk van de GGD en kan straks gerichtere maatregelen mogelijk maken. Het gaat om een app die laat zien of een gebruiker in de buurt is geweest van een andere gebruiker die besmet blijkt te zijn en om een app die het vervolgens makkelijker maakt om vanuit huis contact te houden met de dokter.”

Mensen die willen meehelpen kunnen zich hier inschrijven. Houd wel in de gaten dat het niet zomaar een ideetje mag zijn. Privacy en de bewaking van persoonsgegevens zijn ontzettend belangrijk voor het VWS. Je hebt tot dinsdag 14 april, 12:00 om je idee door te sturen. Voor zover bekend zijn er geen beloningen in het spel, maar kom op, de mensheid redden moet beloning genoeg zijn, toch?! Doen we collectief tenminste wat meer dan alleen thuis zitten gamen en binge watchen in een verlaagde kwaliteit.

