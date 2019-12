Wil jij volgend jaar nog op WhatsApp?

Check dan even of dat met jouw smartphone nog wel kan.

WhatsApp is eigendom van Facebook en dat is inmiddels ook te zien aan het gewijzigde openingsscherm waarop de nieuwe naam prijkt.

Dit is uiteraard niet de enige verandering. Zo maakte Facebook bekend dat zij de ondersteuning van WhatsApp op oudere smartphones gaan beperken. Voor Android en iOS ligt het aan de besturingsprogramma’s. Wanneer je gebruik maakt van Android 2.3.7 (en dat zijn waarschijnlijk niet veel mensen meer) of ouder is het afgelopen met WhatsApp. Voor smartphones die draaien op iOS 8 of ouder (iPhone 5 of ouder) is WhatsApp binnenkort ook voltooid verleden tijd. Facebook stopt de ondersteuning per 1 februari 2020.

Opvallend is dat Android 2.3.7 in september 2010 werd geïntroduceerd en iOS 8 in 2014. Daarmee lijkt Facebook WhatsApp Android-smartphones langer te ondersteunen.

Overigens stopt de ondersteuning voor Windows-smartphones helemaal. Naar verwachting krijgt de in 2020 nieuw te verschijnen Windows Surface Duo naar verwachting wel weer de mogelijkheid om WhatsApp te gebruiken. Dit omdat op deze smartphone naar verwachting geen Windows-besturingssysteem maar Android gebruikt zal worden.

Bron: The Evening Standard

Foto: Pixabay