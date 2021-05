Wilde geruchten rondom AirPods 3 - Apparata

Klem je er niet op vast, maar er zijn wilde geruchten rondom de AirPods 3.

Dit jaar kun je de derde generatie AirPods verwachten. We raden dan ook zeker aan om even te wachten met kopen, als je het geduld kunt opbrengen tenminste. De vraag is natuurlijk wanneer Apple met het nieuwe product komt.

AirPods 3 gerucht

In dat kader is er nu een wild gerucht opgedoken. Volgens YouTuber Luke Miani presenteert Apple de AirPods 3 in een bericht, volgende week dinsdag. Deze aankondiging zou in combinatie met de HiFi audiokwaliteit van Apple Music worden gedaan. Geen event dus, zoals met de meeste Apple producten, maar een nieuwsbericht.

Het is niet ondenkbaar dat Apple de AirPods 3 middels een nieuwsbericht aankondigt in plaats van een event. Het techbedrijf deed immers hetzelfde met de AirPods Pro in 2019, aldus Macrumors. Met de nieuwe AirPods kun je updates verwachten met betrekking tot het design, de geluidskwaliteit, Siri en features. Kortom, zeker de moeite waard om te wachten.

De AirPods lijn bestaat nu uit de AirPods (tweede generatie), Pro en AirPods Max. Prijzen beginnen bij 179 euro voor de AirPods met oplaadcase, of 229 euro voor de variant met een draadloze oplaadcase. De Pro en met name de Max zijn nog een klap duurder.