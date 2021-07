Wilde je altijd al in een Nederlandse Netflix-serie spelen? - Apparata

Netflix zoekt figuranten voor een nieuwe Nederlandse show genaamd Dirty Lines en wellicht zit er wel een rolletje voor jou tussen.

Netflix is op zoek naar jong aanstormend talend voor een nieuwe Nederlandse Original genaamd Dirty Lines. Okay, het gaat om rollen voor figuranten maar Netflix betaalt er redelijk voor! Via BlueCircleCasting kun je je onder andere aanmelden voor ‘bezoeker bordeel’, ‘voetganger met eigen hond’ en ‘bezoeker club’. Je moet ergens beginnen, toch?!

Netflix zoekt figuranten Dirty Lines

Dirty Lines speelt zich af in de jaren ’80 in Amsterdam, wanneer de hoofdpersoon Marly met familiegenoten een telefoonsekslijn start. Uiteraard gaat dat niet allemaal lekker en al snel breekt de spreekwoordelijke pleuris uit, zo detailleert RTL Boulevard.

Daarvoor is Netflix opzoek naar een hoop figuranten die in de maand juli kunnen helpen. Voor de meeste klussen is een vergoeding van €40 voor een draaidag beschikbaar. Je krijgt dan vermoedelijk ook wat te eten en drinken. En de eer om in een Netflix-show te spelen natuurlijk. Voor enkele rollen is een grotere vergoeding beschikbaar van maximaal €85. Nog steeds geen vetpot, maar wellicht een goed begin van je acteercarrière!

De meeste klussen zijn in Amsterdam, maar sommige Netflix-figuranten worden in Arnhem, Utrecht en Oostzaan verwacht. De opnames vinden in juli plaats en uiteindelijk moet Dirty Lines ergens in 2022 uitkomen op Netflix.