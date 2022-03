Win 1 miljoen in Amazon Prime-gameshow over James Bond

Na zes officiële James Bond-acteurs kan iedereen nu een superspion worden voor een gameshow van Amazon Prime Video.

James Bond domineert al decennia de bioscoop. Nu verwelkomt ook het zilveren scherm de Britse spion, zo weet Variety te melden. Amazon Prime maakt namelijk een gameshow van 007. En iedereen kan meedoen.

James Bond op Amazon Prime

Amazon Prime Video komt met een gameshow rondom het personage van Ian Flemming, maar verwacht geen vodka martini’s, bondgirls of gadgets. Tenminste, niet in de handen van Daniel Craig.

In de gameshow, getiteld 007’s Road to a Million, gaan deelnemers de wereld rond en kunnen een miljoen pond winnen. De show gaat iconische locaties uit de films af, waar teams van twee spelers obstakels moeten trotseren, puzzels moeten oplossen en uitdaging moeten aangaan.

In principe kan iedereen meedoen, maar zoals bij veel van dit soort shows moeten deelnemers wel eerst gecast worden. Via deze castingpagina van de uitgever van de show kunnen deelnemers zich aanmelden.

Later dit jaar komen de 8 afleveringen van de Bond-gameshow naar Amazon Prime Video. Het gaat om een officieel gelicenseerde serie in samenwerking met copyrighthouder MGM, dus er zijn ongetwijfeld genoeg knipogen naar de daadwerkelijke films in de show verwerkt!