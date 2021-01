WIN een OPPO A73 5G t.w.v. 329 euro - Apparata

Begin goed aan het nieuwe jaar met een nieuwe smartphone in vorm van de OPPO A73 5G. Wie wil dat nou niet?

Apparata is een toffe samenwerking aangegaan met OPPO en daar kan jij van profiteren. Samen met deze smartphonefabrikant mogen we één van hun nieuwste modellen weggeven. Namelijk de OPPO A73 5G ten waarde van 329 euro. De smartphone is pas sinds december 2020 in Nederland verkrijgbaar. Nog hartstikke nieuw dus.

OPPO A73 5G specificaties

Daarmee heb je ook de nieuwste technologie aan boord. De naam zegt het al: 5G. Maar de A73 heeft nog zoveel meer aan boord. Wat te denken van een 6,5-inch groot 90Hz display (via de software zelfs tot 120Hz), 128 GB opslag en het feit dat je de 4.040mAh batterij met 18W kunt snelladen? Op de achterkant zitten drie camera’s, namelijk een 16 MP hoofdcamera, 8 MP groothoekcamera en een 2 MP zwart-witcamera. Aan de voorzijde tref je een 8 MP selfiecamera aan. Aan de zijkant zit een vingerafdrukscanner om de telefoon op een veilige manier te kunnen ontgrendelen.

Zo maak je kans op een OPPO A73 5G

In Nederland is de OPPO A73 in de kleur Navy Black verkrijgbaar met 8 GB RAM en 128 GB opslag voor een prijs van 329 euro. En wij mogen er eentje weggeven! Wat moet je doen? Zorg dat je de Apparata Facebook-pagina en OPPONederland hebt geliked en het Facebook-bericht hebt gedeeld. Stuur daarnaast een mailtje naar [email protected] met het onderwerp “OPPO A73 5G” en de reden waarom jij die OPPO A73 zou moeten winnen. De leukste reactie wint en krijgt van ons bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.