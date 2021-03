Windows 10 aantrekkelijker geworden door update - Apparata

Het besturingsprogramma van Microsoft loopt een beetje achter betreffende design en functionaliteiten. Dat hebben ze door en komen nu met enkele verbeteringen!

De meeste van ons checken het nieuws via apps. Lekker makkelijk, snel, duidelijk en overzichtelijk. Hierdoor mist Microsoft een belangrijke doelgroep binnen hun besturingsprogramma Windows 10. Daarom hebben ze nu een nieuwe nieuwsfeed, die meer in het oog moet springen om zich te onderscheiden van de rest. Insiders kunnen vanaf nu het bijgewerkte ontwerp in de alom bekende Windows- taakbalk zien. Het bevat verschillende gekleurde thema’s voor artikelen in de nieuwsfeed (was vroeger saai grijs).

Voor de update (bron: Microsoft)

Na de update (bron: Microsoft)

Meer nieuws over Windows 10

Als je op ‘meer nieuws’ klikt, ga je naar een nieuw browser-design met grotere kaarten. Hierop staan stukjes tekst uit artikelen die je dan snel zou kunnen lezen. Als je het gehele verhaal zou willen lezen, dan kan dat. Dit moet helpen bij het sneller selecteren of je een dergelijk artikel interessant genoeg vindt. Verdere toevoegingen in deze update zijn bijgewerkte emoji-afbeeldingen, waaronder verrassing, woede maar natuurlijk mag liefde ook niet ontbreken. Deze emoji-afbeeldingen kan je gebruiken als reactie op een artikel.

Nieuwsfeed (bron: Microsoft)

Nog niet voor iedereen

Het bedrijf rolt de update uit naar Insiders in het Developers- kanaal in de VS, dus het kan zijn dat jij de nieuwe aanpassingen nog niet ziet. Microsoft is echter wel van plan om dit snel te doen. Ook geeft het bedrijf aan dat ze komende tijd verder gaan met het uitrollen en verbeteren van de nieuws- en interesse functies.

De Insider Preview Build behelst ook wat kleinere aanpassingen, waaronder een aantal wijzigingen, verbeteringen en meer dan een dozijn fixes om Windows 10 aantrekkelijker te maken. Denk hierbij een update van de systeempictogrammen om ze af te stemmen op de Microsoft Fluent Design-stijl, terwijl een probleem dat de betrouwbaarheid van start- en andere moderne apps in recente versies aantastte, is opgelost.