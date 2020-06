Windows 10 en Google Chrome gaan beter samenwerken

Omdat Windows 10 en Google Chrome beter samenwerken heeft dit ook positieve gevolgen voor jou.

Websites worden complexer en vragen daardoor ook meer van je computer. Laat staan als je veel tabs hebt openstaan. Het is daarom belangrijk dat een browser goed is afgestemd op het OS waar het op draait. In dat geval schoten Windows 10 en Google Chrome nog weleens tekort. Want waar Microsoft Edge is geoptimaliseerd voor Windows 10, kon Chrome nog weleens een pijn zijn.

Een probleem voor Google Chrome op Windows 10 is de enorme claim op het werkgeheugen. De software kon eraan trekken waardoor het net lijkt alsof Chrome een ‘zwaar’ programma is voor je computer. Onnodig, want met de juiste software optimalisatie kan dit euvel gefixt worden. En dat is precies wat er gaat gebeuren.

Met de mei update voor Windows 10 vraagt Microsoft Edge tot 27 procent minder werkgeheugen van de computer. De techniek die Microsoft hiervoor gebruikt gaat Chrome op vergelijkbare wijze gebruiken.

Een voordeel dat je direct gaat merken is dat je computer of laptop lekkerder loopt met zo’n geoptimaliseerde browser. Zeker als je geen super-PC hebt en baat hebt bij elke vorm van optimalisatie. In het geval van laptops zal deze ook minder warm worden. En dat is weer prettig als deze op schoot hebt zitten. (via CNET)