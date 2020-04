Windows 10 en Samsung Galaxy’s worden beste vrienden

En dat maakt het leven een stukje prettiger!





Hoe krijg jij het makkelijkste foto’s en video’s van je smartphone op de computer? De één zal nog met een kabeltje werken, de ander via een clouddienst. Hoe je het ook doet, het kan ongetwijfeld efficiënter.

Heb jij een smartphone van Samsung dan heeft Microsoft binnenkort goed nieuws voor je. Het techbedrijf is een samenwerking aangegaan met de Zuid-Koreaanse techgigant. Dat blijkt uit informatie via de laatste versie van de Windows 10 Insider build.

In de build is ontdekt dat je straks via WiFi bestanden vanaf een Samsung Galaxy S10 of Galaxy S20 kunt versturen naar een apparaat met Windows 10. Dat maakt het een stuk relaxter dan dat gepriegel met een kabeltje.

Er zitten wel een aantal haken en ogen aan het concept. Zo mogen de bestanden maximaal 512 MB groot zijn. Heb jij een leuk filmpje gemaakt in 4k 60 fps of zelfs 8k, dan heb je al gauw met deze limiet te maken. Uiteraard moeten beide apparaten op hetzelfde WiFi-netwerk opereren om bestanden uit te kunnen wisselen. (via SamMobile)