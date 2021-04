Windows 10 komt met een handige nieuwe widget - Apparata

Afbeelding via Microsoft

Microsoft rolt de komende weken een nieuwe widget uit voor het besturingssysteem Windows 10.

Als je Windows 10 gebruikt, zoals veel mensen, kan je in de aankomende weken een nieuwe handige widget verwachten. Het bedrijf brengt in rap tempo update’ s uit, maar komt nu ook met een widget waarmee je snel op de hoogte bent van het laatste nieuws en de weerverwachting.

Windows 10 widget

Via je taakbalk kan je deze nieuwe widget snel vinden en het nieuws lezen. Al langere tijd praten mensen over deze persoonlijke nieuwsfeed, omdat het sinds januari in Windows Insiders naar voren kwam. Nu lijkt de techniek klaar te zijn om uitgerold te worden bij de volgende update van Windows 10. Als je deze update hebt uitgevoerd, kan je rechts onderin een nieuwe knop vinden in de taakbalk. Deze toont dan in één oogopslag het laatste weerbericht en het nieuws.

Aan te passen

Wil je meer lezen of meer zien, dan klik je op de knop. Het systeem opent dan het geheel aan nieuwsberichten die voor jou relevant zijn. Deze berichten zijn afkomstig van 4.500 websites. Tik je op een artikel, dan wordt deze geopend en kan je verder lezen. Eigenlijk hoe we het al kennen van andere nieuwsfeeds. Uiteraard kan je de nieuwsfeed aanpassen naar je eigen wensen. Je kunt je interesses invullen en daarmee past de widget de berichten aan. Bijvoorbeeld als je geen verhalen over beroemdheden zou willen ontvangen, maar alleen maar sportverhalen. Dat is dus mogelijk. Het bedrijf denkt dat mensen meer geconcentreerd zullen blijven, omdat alle informatie bij elkaar staat.

Reageren

Je kunt een soort van reageren door een emoji-reactie achter te laten. Denk hierbij aan het welbekende duimpje, hartje of een boos hoofdje. Als je veel duimpjes geeft bij veel sportberichten, dan gaat het algoritme deze voorrang geven in de feed. Omgekeerd werkt dit natuurlijk ook. Microsoft heeft al een filmpje gepubliceerd over deze nieuwe widget.